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В Одессе приостановлено движение некоторых трамвайных маршрутов

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В связи с проведением работ по реконструкции перекрёстка улиц Старопортофранковской и Пантелеймоновской в Одессе с 6 сентября движение трамвайных маршрутов №5, 17, 28 будет временно приостановлено.

Об этом сообщает Tеlegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что движение будет восстановлено после завершения работ.

Как сообщала Одесса News, на перекрёстке Люстдорфской дороги и Адмиральского проспекта в Одессе с 4 сентября начался текущий ремонт покрытия.

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