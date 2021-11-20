По улице Осипова в Одессе закрывается движение автотранспорта

В соответствии с распоряжением Одесского городского головы от 19.11.2021 г. №1025 будет временно закрыто движение автотранспорта по ул. Осипова.

Такое сообщение Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета размещено на официальном сайте города.

Ограничение движения объясняется необходимостью проведения работ по реконструкции аварийного участка водопровода по ул.Осипова.

Работы будут проводиться:

с 22 ноября по 29 декабря — по ул.Осипова, от ул.М.Арнаутской до ул.Б.Арнаутской;

с 22 ноября по 29 декабря — по ул.Осипова, от ул.Б.Арнаутской до ул.Базарной;

с 22 ноября по 13 декабря — по ул.Осипова угол ул.Б.Арнаутской.

Работы будет проводить ООО «Торговый дом «Роял Груп», действующее на основании договора с Обществом с ограниченной ответственностью «Инфокс» в лице филиала «Инфоксводоканал».

На период закрытия движения автотранспорта вносятся изменения в схемы движения городского общественного транспорта.

С 22 ноября по 13 декабря

троллейбусного маршрута №3 «Застава-1 – парк Т.Г.Шевченко» в направлении его движения от конечной остановки «Застава-1» к железнодорожному вокзалу (конечная остановка) и в обратном направлении;

автобусного маршрута №233 в направлении движения к Двум столбам – от ул.Б.Арнаутской на ул.Канатную, ул.Пантелеймоновскую, ул.Лейтенанта Шмидта, ул.Б.Арнаутскую и дальше по маршруту.

С 22 ноября по 29 декабря

автобусных маршрутов №№120, 190

– в направлении движения до Пересыпских мостов – от Итальянского бульвара на ул.Лейтенанта Шмидта, ул.Б.Арнаутскую, ул.Пушкинскую, ул.Успенскую, ул.Осипова и дальше по маршруту;

— в направлении движения до железнодорожного вокзала — от ул.Осипова на ул.Успенскую, ул.Канатную, Итальянский бульвар и дальше по маршруту.

– в направлении движения до Пересыпских мостов – от Итальянского бульвара на ул.Лейтенанта Шмидта, ул.Б.Арнаутскую, ул.Пушкинскую, ул.Успенскую, ул.Осипова и дальше по маршруту; — в направлении движения до железнодорожного вокзала — от ул.Осипова на ул.Успенскую, ул.Канатную, Итальянский бульвар и дальше по маршруту. автобусного маршрута №110

— в направлении движения до Пересыпских мостов – от ул.Пантелеймоновской на ул.Пушкинскую, ул.Успенскую, ул.Осипова и дальше по маршруту;

— в направлении движения до железнодорожного вокзала — от ул.Осипова на ул.Успенскую, ул.Канатную, ул.Пантелеймоновскую и дальше по маршруту.

Как сообщала Одесса News, в Одессе на Приморском бульваре продолжается капитальный ремонт, завершение которого планируется до 31 декабря 2022 года.

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