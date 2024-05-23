23 мая в Одессе запланированы аварийные отключения света и воды в жилых домах

Жители ряда улиц в Одессе 23 мая будут без света и воды.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Филиал «Инфоксводоканал информирует, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода с 10:00 23 мая до 19:00 24 мая будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города: Умова, Героев Змеиного (бывшая Бородинская), Фруктовая (бывшая Марата), Острожская (бывшая Амурская), Северная, Тираспольское шоссе, Крайняя, Улитина, Облепиховая (бывшая Самарская), Клиновая, Подольская, Житомирская, Проектная. Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

Аварийные работы запланированы Южными РЭС по таким адресам: Абрикосовая, 4-16, 45-105а, Дубовая Роща, Лигинская (Макаренко), 1-33, Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в, Равенства, 88, 91, 98-104,195, пер. 1-й Равенства, 90, пер. Абрикосовый, 1-29, пер. Равенства, 92, Фонтанская дорога, 106/корп.37, 40, пер. Янтарный, Айвазовского (Тимирязева), 34. Работы до 17:00.

Дача Ковалевского, 14а, 20-60, 61-83, Михаила Врубеля (Магнитогорская), 18-28, Николая Гумилёва, 1, 1а, 2, 2а, 4а, Художника Фёдорова, пер. 1-й Колхозный, 2, 2а, пер. Маячный, 1/корп.1. Работы до 19:00.

Центральные РЭС: ул. Чумацкая, 7, 41, площадь Старосенная, 3-7, 13, 15, 15а, пер. Вознесенский, 1-5, 2-6, 24. Работы до 17:00.

Татьяны Тэсс, 25-55, 26-54, Цветочная, 1-13а, Кордонная, 25, Алексея Косяченко 38, 39, 44. Работы до 19:00.

Гранатная, 28-54, Дубовая, 1-31, Профсоюзная, 2-34, Пшеничная, 7,9,16-24, Радостная, 32-54, Святослава Рихтера, 35-65, 110-124, Александра Белостенного (Трудовых Резервов) ), 1-10, Туристская, 20-46, пер. 1-й Кипарисный, 2, 4, пер. 3-й Кипарисный, 1-4, пер. Джутовый, 1-10а, пер. Конструкторский, 1-11, Литавровый переулок (пер. Москвина), 1-12, пер. Радиальный, 1-12, Центральный Аэропорт, 1-15, 23, Малишевского (Гастелло). Работы до 20:00.

Северные РЭС: Героев обороны Одессы, 48-58, Капитана Кузнецова, 93,95, Леси Украинки, 45. Работы до 18:00.

ДТЭК «Одесские электросети» сообщает, что согласно лимитам потребления электроэнергии, доведенные НЭК «Укрэнерго», 23 мая в течение всех суток будут действовать графики стабилизационных отключений.

«Причина – прогнозируемое уменьшение солнечной генерации из-за облачности и, соответственно, роста дефицита. Отключение света – это вынужденный шаг, чтобы спасти энергосистему. Врагом разрушено 80% тепловой генерации, дефицит в энергосистеме значителен», — говорится в сообщении.

Проверить информацию об электроснабжении и ознакомиться с графиком можно здесь.

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