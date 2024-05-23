В бою за Украину погиб житель Одесской области Андрей Столяренко, светлая память

На фронте погиб 23-летний защитник из Ширяево Одесской области Андрей Столяренко.

Об этом сообщал Ширяевский поселковый совет.

19 января 2024 года прошло прощание с погибшим.

Андрей был наводчиком 3-го десантно-штурмового батальона, 1-го гдесантно-штурмового взвода, 4-й десантно-штурмовой роты.

Защищая родную Украину и каждого из нас, Андрей погиб во время выполнения боевого задания на Донецком направлении.

Одесса News сообщала, что 19 января 2024 года родные, близкие, побратимы провели в последний путь 42-летнего защитника, жителя села Солтановка Одесской области Виктора Унтилова.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Ширяевский поссовет/Facebook

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