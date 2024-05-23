В Одессе на 10-й станции Большого Фонтана обустроена инклюзивная парковка

В Одессе специалисты КУ «СМЭП» провели работу по надлежащей организации дорожного движения, обустроив на 10-й станции Большого Фонтана инклюзивную парковку.

Обь этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что теперь люди с инвалидностью имеют возможность подъехать к морю и удобно припарковать своё транспортное средство.

«На участке, ведущем к площадке, были установлены ограждающие столбики, предотвращающие заезд транспортных средств на зелёную зону и тротуар. Кроме того, установлены столбики, разделяющие транспортные потоки и предотвращающие ненадлежащую парковку авто», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что в феврале 2024 года на Куликовом поле в Одессе внедрена новая схема организации дорожного движения, предусматривающая пешеходную зону.

Фото: «Одесса»

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