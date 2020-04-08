Автобусных маршрутов на время карантина в Одессе стало больше

На основании проведения постоянного анализа работы транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров в Одессе в специальном режиме, и учитывая многочисленные пожелания граждан города, департаментом транспорта, связи и организации дорожного движения горсовета принято решение дополнить перечень маршрутов.
Как сообщает официальный сайт города, дополнительным маршрутом стал №105а — ул. Холмистая — ул. 7-я Пересыпская.
Все перевозки осуществляются по маршрутам, которые разработаны с учётом мест расположения учреждений медицинской помощи. На определённых маршрутах осуществляются перевозки граждан, работающих на критически важных объектах инфраструктуры и обеспечивают жизнедеятельность города.
Отмечается, что проезд на транспортных средствах, работающих в режиме работы специальных перевозок, разрешается исключительно при наличии средств индивидуальной защиты (медицинская маска).
Маршруты, на которых осуществляются перевозки пассажиров в Одессе с 8 апреля:
|
№ п/п
|
Маршруты
|
Конечные остановки
|1.
|
145
|«ул. Левитана (ж/м «Радужный») – ул. В. Высоцкого»
|2.
|
146
|«просп. Небесной Сотни (ТЦ «Метро») – ул. Д. Ойстраха»
|3.
|
121
|«просп. Небесной Сотни (ТЦ «Метро») – ул. Ак. Сахарова
|4.
|
127
|«ул. Старопортофранковская – Мемориал 411-й батареи»
|5.
|
232
|
«ул. Ак. Вильямса — ул. Сахарова»
|6.
|
214
|«Свято-Иверский Монастырь – ул. Неждановой (онкодиспансер)»
|7.
|
165
|«ул. Паустовского — Слободка (онкодиспансер)»
|8.
|
242
|«ул. Паустовского – ООМЦ (больница водников)»
|9.
|
191
|«Мемориал 411-й батареи — мост Пересыпь»
|10.
|
208
|ул. Шишкина – ул. Боровского»
|11.
|
148
|
«ул. Архитекторская – пр-т Александровский»
|12.
|
150
|
«ул. Ак. Вильямса – пр-т Александровский»
|13.
|
149
|
«Эпицентр – пр-т Александровский»
|14.
|
168
|
«ул. Маршала Говорова – магазин «Коеійка»
|15.
|
105 а
|
ул. Горбистая–вул. 7-я Пересыпская»
|16.
|220 (с изменениями) с заездом на ул. Косовскую и инфекционную больницу
|«Рыбпорт – Экономический университет»
|17.
|
201 (с изменениями) с заездом на ул. Косовскую
|«пл. Старосенная (ЦПВ вокзал) — ул. М. Аркаса»
Как сообщала Одесса News, с 25 марта ездить в общественном транспорте Одессы смогут только официально трудоустроенные люди и со спецпропусками, которые выдаёт мэрия.