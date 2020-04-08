Автобусных маршрутов на время карантина в Одессе стало больше

На основании проведения постоянного анализа работы транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров в Одессе в специальном режиме, и учитывая многочисленные пожелания граждан города, департаментом транспорта, связи и организации дорожного движения горсовета принято решение дополнить перечень маршрутов.

Как сообщает официальный сайт города, дополнительным маршрутом стал №105а — ул. Холмистая — ул. 7-я Пересыпская.

Все перевозки осуществляются по маршрутам, которые разработаны с учётом мест расположения учреждений медицинской помощи. На определённых маршрутах осуществляются перевозки граждан, работающих на критически важных объектах инфраструктуры и обеспечивают жизнедеятельность города.

Отмечается, что проезд на транспортных средствах, работающих в режиме работы специальных перевозок, разрешается исключительно при наличии средств индивидуальной защиты (медицинская маска).

Маршруты, на которых осуществляются перевозки пассажиров в Одессе с 8 апреля:

№ п/п Маршруты Конечные остановки 1. 145 «ул. Левитана (ж/м «Радужный») – ул. В. Высоцкого» 2. 146 «просп. Небесной Сотни (ТЦ «Метро») – ул. Д. Ойстраха» 3. 121 «просп. Небесной Сотни (ТЦ «Метро») – ул. Ак. Сахарова 4. 127 «ул. Старопортофранковская – Мемориал 411-й батареи» 5. 232 «ул. Ак. Вильямса — ул. Сахарова» 6. 214 «Свято-Иверский Монастырь – ул. Неждановой (онкодиспансер)» 7. 165 «ул. Паустовского — Слободка (онкодиспансер)» 8. 242 «ул. Паустовского – ООМЦ (больница водников)» 9. 191 «Мемориал 411-й батареи — мост Пересыпь» 10. 208 ул. Шишкина – ул. Боровского» 11. 148 «ул. Архитекторская – пр-т Александровский» 12. 150 «ул. Ак. Вильямса – пр-т Александровский» 13. 149 «Эпицентр – пр-т Александровский» 14. 168 «ул. Маршала Говорова – магазин «Коеійка» 15. 105 а ул. Горбистая–вул. 7-я Пересыпская» 16. 220 (с изменениями) с заездом на ул. Косовскую и инфекционную больницу «Рыбпорт – Экономический университет» 17. 201 (с изменениями) с заездом на ул. Косовскую «пл. Старосенная (ЦПВ вокзал) — ул. М. Аркаса»

Как сообщала Одесса News, с 25 марта ездить в общественном транспорте Одессы смогут только официально трудоустроенные люди и со спецпропусками, которые выдаёт мэрия.