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Автобусных маршрутов на время карантина в Одессе стало больше

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На основании проведения постоянного анализа работы транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров в Одессе в специальном режиме, и учитывая многочисленные пожелания граждан города, департаментом транспорта, связи и организации дорожного движения горсовета принято решение дополнить перечень маршрутов.

Как сообщает официальный сайт города, дополнительным маршрутом стал №105а — ул. Холмистая — ул. 7-я Пересыпская.

Все перевозки осуществляются по маршрутам, которые разработаны с учётом мест расположения учреждений медицинской помощи. На определённых маршрутах осуществляются перевозки граждан, работающих на критически важных объектах инфраструктуры и обеспечивают жизнедеятельность города.

Отмечается, что проезд на транспортных средствах, работающих в режиме работы специальных перевозок, разрешается исключительно при наличии средств индивидуальной защиты (медицинская маска).

Маршруты, на которых осуществляются перевозки пассажиров в Одессе  с 8 апреля:

№ п/п
Маршруты
Конечные остановки
1.
145
 «ул. Левитана (ж/м «Радужный») – ул. В. Высоцкого»
2.
146
 «просп. Небесной Сотни (ТЦ «Метро») – ул. Д. Ойстраха»
3.
121
 «просп. Небесной Сотни (ТЦ «Метро») – ул. Ак. Сахарова
4.
127
 «ул. Старопортофранковская – Мемориал 411-й батареи»
5.
232
«ул. Ак. Вильямса — ул. Сахарова»
6.
214
 «Свято-Иверский Монастырь – ул. Неждановой (онкодиспансер)»
7.
165
 «ул. Паустовского — Слободка (онкодиспансер)»
8.
242
 «ул. Паустовского – ООМЦ (больница водников)»
9.
191
 «Мемориал 411-й батареи — мост Пересыпь»
10.
208
 ул. Шишкина – ул. Боровского»
11.
148
«ул. Архитекторская – пр-т Александровский»
12.
150
«ул. Ак. Вильямса – пр-т Александровский»
13.
149
«Эпицентр – пр-т Александровский»
14.
168
«ул. Маршала Говорова – магазин «Коеійка»
15.
105 а
ул. Горбистая–вул. 7-я Пересыпская»
16. 220 (с изменениями) с заездом на ул. Косовскую и инфекционную больницу «Рыбпорт – Экономический университет»
17.
201 (с изменениями) с заездом на ул. Косовскую
 «пл. Старосенная (ЦПВ вокзал) — ул. М. Аркаса»

Как сообщала Одесса News, с 25 марта ездить в общественном транспорте Одессы смогут только официально трудоустроенные люди и со спецпропусками, которые выдаёт мэрия.

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