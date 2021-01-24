Одесса с 25 января возвращается в «оранжевый» карантин

Украина 25 января выходит из усиленного карантина и возвращается к ограничениям, которые действовали в декабре — т.н. карантину «оранжевой» зоны.

Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил в Теlеgram.

«Украина выходит из усиленного карантина 25 января. Мы возвращаемся к тем ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года. Эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью. Количество занятых койко-мест снизилось до менее 30%. При этом правительство за последнее время значительно увеличило койко-места с подведённым кислородом: с 11 тысяч в сентябре до 55 тысяч в январе этого года. На эти цели для регионов было выделено почти 1,5 млрд грн», — отметил Шмыгаль.

В то же время он подчеркнул, что выход из усиленного карантина не означает, что вирус исчез, и призвал украинцев быть бдительными и тщательно соблюдать все правила. «Маски, дистанция, дезинфекция — это основа. Пожалуйста, берегите себя и своих близких», — подчеркнул глава правительства.

Кстати. «Оранжевая» зона предусматривает: пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах; кинотеатры с заполненностью на 50%; перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест. Кроме того, запрещается: посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

В «оранжевой» зоне запрещается деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры; приём новых смен в детские лагеря; ограничения для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

Как сообщала Одесса News, режим «оранжевой» зоны в Украине будет действовать до 28 февраля.