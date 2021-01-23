От каких болезней умирали одесситы в 2020-м году

Одесский облстат опубликовал данные о причинах смерти жителей Одесской области за 11 месяцев 2020 года.

Данные о количестве умерших в январе-ноябре 2020 года жителей Одесской области обнародовало Главное управление статистики в Одесской области.

Отмечается, что всего за 11 месяцев прошлого года в области умерло 30 768 человек. Больше половины из них — 19 589 человек скончались в результате заболеваний системы кровообращения (в основном, из-за ишемической болезни сердца). На втором месте среди причин смерти находятся новообразования, которые унесли 4 561 жизнь.

1 694 жителя региона погибли от внешних причин: 380 — в результате суицида, 273 — в дорожно-транспортных происшествиях, 132 — от случайного отравления некачественным алкоголем, 112 — от отравления другими веществами, 83 человека стали жертвами убийц, 62 утонули.

Причиной смерти 1 433 человек стали болезни органов пищеварения, 766 — болезни органов дыхания (за исключением COVID-19), 737 — некоторые инфекционные и паразитарные заболевания, в частности, туберкулёз и СПИД.

Кроме того, в области умерли три роженицы (во время беременности, родов и в послеродовой период) и 64 младенца.

От осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, в этот период скончалось 787 человек (по состоянию на 23 января их уже 1 281).