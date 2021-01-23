Одесский ТЮЗ приглашает на спектакль для всей семьи

Спектакль «Все мыши любят сыр» — спектакль для всей семьи, романтическая сказка с волшебством и превращениями — уже в воскресенье, 31 января в Одесском театре юного зрителя.

В маленькой сыроварне жила семья серых мышей. Волею судьбы на этой же сыроварне поселяется ещё одна семья мышей – белых, а не серых. Взрослые серые и белые мыши невзлюбили друг друга. А их дети – белая мышка Фружи и серый мышонок Шома сразу подружились и полюбили друг друга!

Что же будет с маленькими мышками? Кто сможет им помочь в такой непростой ситуации?

Приходите, и вы узнаете, чем закончилась эта сказка…

Цена билетов от 100 до 150 грн. Их можно купить здесь.

Дата и время начала: 31 января, 12:00.