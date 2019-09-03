В День рождения города на Молдаванке сыграли традиционную одесскую свадьбу

2 сентября, в День города, в одном из двориков на Молдаванке состоялось театрализованное представление «Свадьба в одесском дворике».

В настоящем дворике по ул. Академика Лазарева воссоздали традиции празднования одесской свадьбы, пишет официальный сайт города.

Поздравить «молодых» Розу и Сёму пришли не только шумные соседи, но и мэр Одессы Геннадий Труханов, а также почётные гости из разных стран мира.

Отмечается, что для гостей устроили застолье на весь двор с традиционными блюдами одесской кухни, танцы, звучали остроумные тосты и застольные песни, а тамада развлекал гостей одесским диалектом. Не обошлось без «скандала» с соседями.

Фото: «Одесса»