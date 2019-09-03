В Одесской области задержали иностранца за разбои, это был осуждённый по «делу 2 мая»

Одесские правоохранители задержали иностранца, подозреваемого в покушении на убийство и разбое. Ранее он был осуждён как участник массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, но освобожден судом из-под стражи.

Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Одесской области.

«Вооружённый ружьём мужчина на трассе «Киев-Одесса» обстрелял «Mitsubishi Pajero», а через несколько часов совершил разбойное нападение на отделение «Новой почты» в селе Нерубайское. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога», — отметили в полиции.



Следствием установлено, что злоумышленник, увидев на обочине автодороги Киев-Одесса припаркованный внедорожник, совершил по нему несколько выстрелов из ружья, ранив водителя, который, несмотря на это, смог уехать. В тот же день в селе Нерубайское злоумышленник совершил разбойное нападение на отделение «Новой почты». Угрожая работнице учреждения и выстрелив в потолок из ружья, он забрал из кассы более 10 тысяч гривен и скрылся.

Полицейские, проведя комплекс следственно-розыскных мероприятий, задержали злоумышленника. Им оказался 39-летний гражданин соседнего государства, который сейчас проживает в Одессе. Ранее он отбывал наказание у себя на родине за грабежи и кражи.

Кроме того, иностранец имеет судимость за участие в массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе, но находился на испытательном сроке.

Давать показания задержанный отказался. Полицией рассматривается несколько версий событий, в том числе и убийство с целью завладения автотранспортом. Мужчину опознали оба потерпевших, а с места его жительства изъяты вещественные доказательства, подтверждающие причастность к преступлениям.

Задержанному сообщено о подозрении по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Кроме того, решается вопрос о предъявлении ему подозрения по ч 3 ст 187 (разбой).

Нму «светии» до 15 лет лишения свободы.