Причуды природы: в Одессе вновь зацвели яблони и вишни

В некоторые частных домах на одесском Большом Фонтане из-за жары расцвели вишни и яблони.

Об этом сообщает УСИ.

«Сразу два молодых дерева, яблоня и вишня, удивили белоснежным цветом в начале сентября жителей частного сектора на Большом Фонтане. Специалисты называют это явление аномальным и не таким уж и редким, и связывают его со сменой погодных условий: жарой и колебаниями температуры», — говорится в сообщении.

Внезапному цветению, по словам специалистов, способствовал ряд сложившихся благоприятных условий, это своего рода «гормональный сбой» в организме деревьев, вызванный засухой, большой влажностью или внезапной сменой погоды.

Это не совсем нормально, но в наших климатических условиях такое бывает очень часто. Потому что растение часто воспринимает летнюю жару и засуху как период покоя, а потом, когда температура немножко падает, у них после покоя происходит цветение. Сейчас, в сентябре, когда станет прохладнее и пройдут дожди, зацветут также отдельные соцветия каштанов, сирени и фруктовых. Для растений это не нормально, но для нашего региона – это обычное явление, – комментируют специалисты одесского Ботанического сада.

Отмечается, что повторное цветение фруктовых деревьев чаще всего не бывает массовым, цветков обычно не много. Ожидать урожая с этого цветения не стоит, поскольку завязавшиеся плоды не успевают дозреть.

Считается, что второй раз за год деревья цветут к тёплой и сухой осени.

Фото: УСИ