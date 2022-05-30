Невероятная синергия птиц и рассветов в Тузловских лиманах помогает нашим воинам

Невероятная синергия армии птиц, вместе с растениями, водами, рассветами – всё это, на всех фронтах, своей мощной и положительной энергетикой помогают украинцам в борьбе с врагом.

Так считает одесский эколог, доктор биологических наук Иван Русев.

Как информирует Иван Русев на своей странице в Facebook, сейчас, в мае, через Национальный природный парк «Тузловские лиманы», что в Одесской области, пролетают тысячи птиц. Среди них особо выделяется малая чайка.

«Только на границе Тузловской Амазонии уже несколько дней питаются комарами и мотылём более тысячи этих птиц. Этот вид чаек похож на миниатюрный вариант озёрной или черноголовой чайки, но отличается, кроме размера, окраской головы и крыльев. Это самая маленькая чайка в мире (длина тела до 27 см) и одна из самых элегантных», — пишет эколог.

Как отмечает Иван Русев, полёт этой чайки невероятно лёгкий. Кажется, что малые чайки летают без труда. В Украине спорадически гнездится колониями на Полесье, в устье Днепра и некоторых его водохранилищах, часто вместе с озёрными чайками, речными, чёрными или белокрылыми крячками. Питается преимущественно насекомыми, которых часто ловит в полёте; в меньшей степени рыбой, мелкими ракообразными и моллюсками.

«Я — голос безголосой природы, — пишет одесский эколог, — и я, как и многие мои коллеги и друзья в Украине и за рубежом, буду бороться и за природу, и за мою страну Украину до победного конца. Украина обязательно возродится!»

Иван Русев

Как сообщала Одесса News, в марте в Национальный природный парк «Тузловские лиманы» прилетели удоды.

Фото: НПП «Тузловские лиманы»

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