Людей на улицах Одессы стало меньше, а воздух — чище

Службой экологического контроля коммунального предприятия «Муниципальный центр экологической безопасности» Одесского городского совета проведен очередной мониторинг атмосферного воздуха в определённых точках города, которые включают перекрёстки автодорог, площади, точки контроля у вокзалов и при въездах в город.

По результатам наблюдений за последнюю неделю снизились показатели по оксиду углерода от 1,2 до 2-х раз, несколько по диоксиду азота и суммарных углеводородах, что связано с сокращением количества автомобилей и маршрутных такси на дорогах, а также сокращением своей деятельности некоторых предприятий, сообщает официальный сайт города.

По информации ГУ «Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины», пробы питьевой воды, которые были отобраны с целью проведения мониторинга, по санитарно-микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствуют требованиям ГСанПиН 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком».

По результатам ежедневного мониторинга Центральной химико-бактериологической лаборатории «Инфоксводоканала» в течение действия ограничительных мероприятий с 16 по 23 марта питьевая вода также соответствует требованиям.

По информации Государственной экологической инспекции, по состоянию на 23 марта в районе пляжа «Дельфин» превышение нормируемых значений в воде нефтепродуктов не обнаружено.

Как сообщала Одесса News, в январе-феврале 2020 года объёмы промышленного производства в Украине сократились на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Фото: Пушкинская