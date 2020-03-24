Промышленное производство в Украине сократилось на 3,1%

За январь-февраль 2020 года объёмы промышленного производства в Украине сократились на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

«В январе-феврале 2020 года по сравнению с январём-февралём 2019 года индекс промышленной продукции составил 96,9%», — говорится в сообщении.

В частности, в перерабатывающей промышленности за указанный период производство сократилось на 1,4% по сравнению с январём-февралём 2019 года, в добывающей промышленности и разработке карьеров — на 4,3%.

За январь-февраль 2020 года в Украине было добыто 3,9 млн тонн каменного угля (на 16,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года), 279,5 тыс. тонн сырой нефти (на 2,7% больше), 131,1 тыс. тонн газового конденсата (на 9,9% больше), 3,22 млрд кубометров природного газа (на 3,0% меньше), 8,58 млн тонн агломерированных железных руд и концентратов (на 2,8% меньше).

Также за два месяца 2020 года было произведено 124,3 тыс. кубометров кирпича керамического (на 9,9% меньше, чем за январь-февраль 2019 года), 937,9 тыс. тонн цемента (на 15,7% больше), 3,35 млн тонн чугуна (на 0,6% меньше), 1,74 млн тонн плоских полуфабрикатов из нелегированной стали (на 9,9% больше).

Электроэнергии за январь-февраль 2020 года было выработано на 9,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, — 26,78 млрд кВт-часов.

Как сообщала Одесса News, партия «Оппозиционная платформа-За жизнь» (ОПЗЖ) обнародовала заявление, в котором дала свою оценку нынешней ситуации в Украине и действий Президента и Правительства.