ГАСИ больше нет, да здравствуют три её преемника

В Одессе, как и по всей Украине проходит ликвидация Государственной архитектурно-строительной инспекции ГАСИ).

Как сообщает и.о. начальника управления ГАСК Одесского горсовета Александр Авдеев, теперь полномочия ГАСИ распределят между тремя новыми органами:

Государственной сервисной службой градостроительства (регистрационные функции в области строительства);

Государственной инспекцией градостроительства (надзор и контроль в строительстве);

Государственным агентством по техническому регулированию (техническое регулирование строительной отрасли, обновления государственных строительных норм и их согласование с европейскими стандартами).



Отмечается, что переходный период с момента ликвидации ГАСИ до создания трёх новых органов займёт примерно два месяца.



Также планируется расширить функционал «Электронного кабинета застройщика», в котором уже сегодня можно получить административные услуги по объектам с минимальным классом последствий СС1, услугами для объектов классов СС2 и СС3.

Кроме того, будет создан новый объектно-ориентированный Реестр строительной деятельности, который будет связан с другими реестрами: недвижимости, кадастровой картой, судебным реестром, что должно исключить вмешательство в его работу в «ручном режиме».

Новый Реестр, владельцем которого будет государство, должен быть в свободном доступе, чтобы любой гражданин смог отследить всю информацию о каждом объекте недвижимости или строительства. Также планируется введение уникального идентификатора каждого объекта строительства (ID-код), по которому можно будет отследить всю историю создания, существования и изменения объекта.



До создания Реестра заказчики строительства будут получать разрешения через Центры предоставления административных услуг, подавая «чек-листы» с перечнем необходимых документов. А работники Центров предоставления административных услуг будут проверять их на соответствие действующему законодательству. В дальнейшем застройщик будет отправлять сообщение о начале строительства для объекта любого класса, после чего его будут автоматически регистрировать в Реестре.

Таким образом, со стороны центральных органов власти планируется увеличить персональную ответственность всех участников процесса: заказчиков строительства, ответственных лиц органов архитектуры и градостроительства, проектных и экспертных организаций, государственного надзора и контроля, субъектов авторского и технического надзора, а также исполнителей работ.

Принимать объекты в эксплуатацию будет новый орган — Государственная сервисная служба градостроительства. В её функции будет входить сравнение соответствующего «чек-листа» с построенным объектом, проектными решениями и строительными нормами.

Как сообщала Одесса News, с 18 марта 2020 года вступили в силу постановления Кабмина №218 «О ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции» и №219 «Об оптимизации органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора». Постановление №219, кроме прочего, приостанавливает действие постановления №553 «Об утверждении Порядка осуществления государственного архитектурно-строительного контроля» от 23 мая 2011 года, которое регулировало порядок проведения инспекционного контроля за строительством.



«Таким образом, на данный момент управление ГАСК Одесского горсовета не имеет оснований для проведения как плановых, так и внеплановых проверок строительных объектов. Мы обратились в Кабинет Министров Украины с просьбой о разъяснении, каким образом проводить архитектурно-строительный контроль до создания новых органов и наделения их соответствующими полномочиями», — подчеркнул Александр Авдеев.

Фото: «Одесса»