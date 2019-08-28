Дому Руссова в Одессе повезло больше, чем пивзаводу Санценбахера

В то время, как в Одессе уничтожается старинное здание пивоваренного завода начала 19-го века Вильгельма Санцебахера на угоду строительной компании «Будова», с верхней части фасада дома Руссова реставраторы убрали защитную сетку, что даёт возможность составить впечатление, как будет выглядеть здание после окончания работ.

Как сообщает УСИ, фасад здания выкрашен в зелёный цвет, восстановлены скульптуры и элементы декора.

Отмечается, что ещё не везде есть окна и предстоят немалые работы на крыше здания.

«Дому Руссова грозило полное разрушение, и с призывами о его восстановлении одесситы обращались во все инстанции, вплоть до Президента Украины», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, на Французском бульваре в Одессе в эти дни специальная техника крушит остатки исторических зданий пивоваренного завода, построенного в конце ХІХ века Вильгельмом Санценбахером. В скором времени на этой территории появятся высотки от компании «Будова».

Фото: УСИ