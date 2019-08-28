Одесской теннисистке вновь не повезло: Козлова проиграла в США

Екатерина Козлова, одесская теннисистка, проиграла на заключительном в сезоне турнире серии Grand Slam — Открытом чемпионате США по теннису (US Open) с общим призовым фондом $50,4 млн.

Об этом сообщает БТУ.

Одесситка, занимающего 76-е место в мировом рейтинге, в трёх сетах проиграла американке Тейлор Таунсенд (№116) — 6:3, 3:6, 2:6.

Поединок продолжался 2 часа и 5 минут.

За выход в третий круг турнира Таунсенд встретится с посеянной под 4-м номером румынкой Симоной Халеп.

Екатерина Козлова же продолжит выступление в парном разряде — в тандеме с россиянкой Анастасией Потаповой.

Как сообщала Одесса News, US Open-2019 пройдёт до 8 сентября.