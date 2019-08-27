Одесские теннисистки удачно стартовали на Открытом чемпионате в США

Одесские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская вышли во второй круг Открытого чемпионата США по теннису.

Как сообщает XSport, данные соревнования — заключительный в сезоне турнир серии Grand Slam — Открытый чемпионат США по теннису (US Open) с общим призовым фондом $50,4 млн.

Эдина Свитолина, в первом круге соревнований посеянная под 5-м номером, за 1 час 16 минут обыграла американку Уитни Осигве — 6:1, 7:5, а Ястремская обыграла румынку Никулеску и также вышла во второй круг US Open. Это, кстати, первая победа в карьере Даяны в основной сетке US Open.

За выход в третий круг турнира Ястремская встретится со шведкой Ребеккой Петерсон, которая переиграла олимпийскую чемпионку-2016 пуэрториканку Монику Пуиг — 6:3, 6:3.

Свитолина встретится с экс-первой «ракеткой» мира, пятикратной чемпионкой Уимблдона и двукратной победительницей Открытого чемпионата США американкой Винус Уильямс, которая, в свою очередь, взяла верх над китаянкой Сайсай Чжен — 6:1 6:0.

US Open-2019 пройдёт до 8 сентября.