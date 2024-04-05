Одесская теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти в 1/4 финала турнира в США

В Чарльстоне (США) проходит турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) с призовым фондом более $922 тыс., в котором принимает участие первая «ракетка» Украины, одесситка Элина Свитолина.

Об этом сообщает XSPORT.

Отмечается, что во втором круге турнира одесситка нанесла поражение австралийке Дарье Севилл — 6:2, 6:4, однако далее проиграла бельгийской теннисистке Элизе Мертенс — 4:6, 1:6.

Турнир WTA в Чарльстоне завершится 7 апреля.

Одесса News информировала, что Элина Свитолина получила 254 тысячи долларов за участие в турнире Australian Open-2024, проходившем в Мельбурне. в январе 2024 года.

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