Одесская легкоатлетка Диана Мирошниченко вышла в финал чемпионата мира в Перу

Одесская спортсменка Диана Мирошниченко вышла в финал на чемпионате мира (U-20) по лёгкой атлетике, начавшемся 27 августа в Лиме (Перу). Для Дианы это дебютные состязания такого уровня.

Об этом сообщает официальный сайт НОК Украины в Одесской облассти.

Отмечается, что 18-летняя Диана (тренер – Андрей Мирошниченко) с результатом 6,09 м в квалификации вышла в финал соревнований по прыжкам в длину. Для выхода в финал необходимо показать результат 6,40 м или попасть в топ-12 по итогу отбора. В первой попытке Диана показала результат 5,28 м, во второй – сделала заступ и, таким образом, для неё всё решалось в заключительной попытке.

«Одесская легкоатлетка справилась с волнением на своём дебютном чемпионате мира и сумела прыгнуть в 6 метрах, что было достаточно для выхода в финал. Топ-12 «закрылся» на результате 5,97 м, а результат Дианы Мирошниченко стал 7-м в квалификации», — говорится в сообщении.

Финальные соревнований состоятся 29 августа.

Кроме соревнований по прыжкам в длину, Диана примет участие в эстафете 4х100 м. Квалификация в этом виде программы состоится в пятницу, 30 августа, а финал – в заключительный день чемпионата — 1 сентября.

Одесса News информировала, что 28 августа в Париже (Франция) открываются Паралимпийские игры-2024, в которых примут участие 9 спортсменов из Одесской области.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy