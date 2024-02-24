Два одесских каратиста успешно выступили на престижном турнире на Кипре

19-летняя одесская спортсменка Дарья Ервачёва и её ровесник Давид Яновский завоевали две медали турнира серии А, проходившего в Ларнаке (Кипр).

Об этом сообщает Отделение НОК в Одесской области.

Отмечается, что Дарья впервые поднялась на пьедестал престижного турнира, завоевав свою первую медаль в карьере, став победительницей в категории «до 61 кг».

Давид Яновский завоевал на Кипре бронзу в категории «до 67 кг», ставшую его второй медалью на турнирах серии А (первая – серебряная в Джакарте-2022).

Давид Яновский — второй справа

«Эта победа является мотивацией для меня. Она доказывает, что моя работа имеет большое значение и приносит успех. Получение этой награды вдохновляет меня стремиться к большим достижениям и работать усерднее. Я настраиваю себя на бой так же, как и наши бойцы», — рассказала Дарья», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что всего в турнире серии в Ларнаке на татами вышли 10 спортсменов Одесской областной федерации каратэ.

Одесса News информировала, что одесские яхтсмены Алина Шаповалова и Оскар Мадонич принимали участие в открывшемся в Афинах лицензионном чемпионате Европы по парусному спорту.

Фото: пресс-служба отделения НОК Украины в Одесской области

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