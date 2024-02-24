Два одесских каратиста успешно выступили на престижном турнире на Кипре

19-летняя одесская спортсменка Дарья Ервачёва и её ровесник Давид Яновский завоевали две медали турнира серии А, проходившего в Ларнаке (Кипр).
Об этом сообщает Отделение НОК в Одесской области.
Отмечается, что Дарья впервые поднялась на пьедестал престижного турнира, завоевав свою первую медаль в карьере, став победительницей в категории «до 61 кг».
Давид Яновский завоевал на Кипре бронзу в категории «до 67 кг», ставшую его второй медалью на турнирах серии А (первая – серебряная в Джакарте-2022).
«Эта победа является мотивацией для меня. Она доказывает, что моя работа имеет большое значение и приносит успех. Получение этой награды вдохновляет меня стремиться к большим достижениям и работать усерднее. Я настраиваю себя на бой так же, как и наши бойцы», — рассказала Дарья», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что всего в турнире серии в Ларнаке на татами вышли 10 спортсменов Одесской областной федерации каратэ.
Одесса News информировала, что одесские яхтсмены Алина Шаповалова и Оскар Мадонич принимали участие в открывшемся в Афинах лицензионном чемпионате Европы по парусному спорту.
Фото: пресс-служба отделения НОК Украины в Одесской области
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