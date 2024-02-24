В Одессе с концертом MEMENTO ODESA выступит исполнитель с мировым именем

2 марта — мировая премьера на сцене Одесской областной филармонии. Совместный проект Одесского филармонического оркестра под управлением Владимира Дикого и немецкого музыканта Себастьяна Студницкого. Незабываемые впечатления, дарящие силы и вдохновение.

Концертный тур MEMENTO ODESA пройдёт по 12 городам Германии. А премьера программы — именно в Одессе.

Себастьян Студницкий — музыкант, непревзойдённо играющий на трубе и фортепиано, имеет свой лейбл и сеть звукозаписи Contemplate, является основателем и музыкальным руководителем фестиваля XJAZZ! в Берлине.

Вырученные от концерта средства будут использованы для закупки средств тактической медицины.

Стоимость билетов от 200 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 18 часам.

Адрес: ул. Бунина, 15.

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