Что предложил Кулеба своей коллеге из Германии в Одессе

Транслитерировать название Одессы на немецкий язык с украинского, с одной буквой «с», предложил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба коллеге из Германии Анналене Бербок.

В ходе совместной пресс-конференции, которая проходила в Одессе в субботу, украинский дипломат напомнил, что Киев уже транслитерируется на немецкий с украинского языка.

«Я бы просил, чтобы также поступили с названием Одесса и писали с одним «с», — подчеркнул Кулеба.

В свою очередь, Анналена Бербок заявила, что если так сделать, то оно будет читаться и произноситься как «ОдеЗа»».

Отметим, что о переходе на украинскую транскрипцию написания Киева — Kyjiw вместо Kiew Федеральное министерство иностранных дел Германии объявило 23 февраля.

Изменение написания украинской столицы отразят в «Справочнике стран для официального использования» МИД Германии и теперь в официальной немецкой корреспонденции будет использоваться украинское написание Киева.

По сообщению в Telegram председателя Одесской облгосадминистрации Олега Кипера, глава немецкой дипломатии прибыла с визитом в Одессу во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.

Было отмечено, что Германия за последние два года стала вторым по величине поставщиком военной помощи Украине и решительным сторонником членства Украины в ЕС.

«Благодарны главе МИД Германии Анналене Бербок за визит и особое внимание к нашему региону», — написал Олег Кипер.

Бербок ознакомилась с последствиями российского терроризма, собственными глазами увидела разрушения, вызванные обстрелами и решительно осудила агрессию России против Украины.

«Проинформировали Министра иностранных дел ФРГ о ситуации с безопасностью в регионе. Надеемся на дальнейшее усиление ПВО. Визит Главы немецкой дипломатии в Одессу свидетельствует о поддержке со стороны ФРГ в борьбе Украины за территориальную целостность и сохранение суверенитета», — резюмировал Кипер.

Бербок подарили мешочки с украинским зерном, отправляемым на экспорт временным морским коридором из Одесского порта.

В рамках визита в Украину в Одессе прошла встреча Анналены Бербок, Дмитрия Кулебы и командующего Военно-Морскими Силами ВСУ вице-адмиралом Алексеем Неижпапой. Посетив одну из воинских частей Военно-Морских Сил ВС Украины, члены делегации были проинформированы о текущей ситуации безопасности в Черноморском регионе и некоторыми аспектами деятельности национального флота в ходе защиты нашей страны.

Почётные гости приняли участие в церемонии памяти павших воинов, которые до последнего защищали Украину от подлого врага.

Одесса News информировала, что в Одессе в октябре 2023 года с визитом находился Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Украине Мартин Егер.

Фото: Думская, ООГА/Telegram, ВМС ВСУ/Facebook

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