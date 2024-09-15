Российские оккупанты ударили ракетой по пригороду Одессы, погибла супружеская пара

Вечером 14 сентября армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Одесскому району, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом в Telegram сообщил начальник Одесской областной госадминистрации Олег Кипер.

По предварительной информации, враг атаковал ракетой с запрещённой кассетной боевой частью.

«В пригороде Одессы повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Во время проведения обследования обнаружены тела двух погибших: мужчины и женщины 1958-го и 1962 годов рождения», – говорится в сообщении.

Также пострадала 65-летняя женщина. У неё осколочные ранения головы и правого тазобедренного сустава. По словам Кипера, пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Он добавил, что стражи порядка фиксируют последствия очередного террористического акта россиян против гражданского населения Одесской области.

Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 20.17.

В 20:18 Воздушные силы ВСУ в Telegram предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Telegram-канал «Николаевский Ванёк», связанный с украинской армией, в 20.20 сообщил о баллистической ракете в направлении Черноморска. Через минуту местные жители сообщили о звуке взрыва.

Одесса News информировала, что российские оккупанты ночью 14 сентября запустили по территории Украины более 70 дронов Shahed, большинство из них украинским силам ПВО удалось сбить в Киевской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Херсонской, Харьковской и Донецкой областях.

Фото: Олег Кипер/ООГА/Telegram

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