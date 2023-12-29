В результате атаки по Одессе есть попадание в трехэтажный дом и лицей

В результате атаки по Одессе утром 29 декабря, кроме 17-этажного дома есть также попадание в трёхэтажный дом. Спасатели только что извлекли из-под завалов тело человека.

Об этом сообщает председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер в Telegram.

«Число жертв в результате российской ракетной атаки возросло до трёх. Поисковые операции продолжаются», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с жилой 17-этажки ГСЧС спасла 23 человека.

Также в городе в результате обстрела повреждён лицей. К счастью, детей в учебном заведении не было, у них каникулы, а все работники во время тревоги находились в укрытии, поэтому обошлось без раненых, — уточняет Олег Кипер.

Обобщая информацию о пострадавших в результате российского ракетного удара по Одессе, глава ООГА сообщил: «Три человека погибли. 22 человека получили ранения, в том числе двое детей (6 и 8 лет) и беременная женщина. Также в тяжёлом состоянии 26-летняя женщина, врачи делают всё возможное. В больницах города остаётся 18 пострадавших, остальные после получения помощи продолжают лечение дома. Разбор завалов продолжается, цифры, к сожалению, могут изменяться».

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области, ООГА

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