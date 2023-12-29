В Одессе на территории детского сада установили модульное бомбоубежище

В одном из старейших детских садов Пересыпского района Одессы не было возможности обустроить стационарное убежище, поэтому было найдено другое решение – установить модульное.

Что из этого вышло, сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

На территории детского садика установили модульное укрытие, рассчитанное на 100 человек, говорится в сообщении.

«За почти два года вооружённой агрессии мы провели без преувеличения колоссальную работу. Ведь до начала полномасштабного вторжения имели укрытие и могли принимать детей только три городские школы и ни один из 136 садиков. Сейчас почти 60 процентов садиков и 80 процентов школ могут работать в режиме офлайн!» – сказал Одесский городской голова Геннадий Труханов.

К концу года в Одессе 96 школ и 77 детских садов имеют обустроенные укрытия или договор на использование укрытий.

«Хочу поблагодарить всех, кто помогает нам увеличивать эти «драгоценные» проценты: Департамент образования и науки, депутатов городского совета, строителей, педагогов, воспитателей, родителей… Это наша общая победа», — добавил городской голова.

Одесса News информировала о завершении ремонта убежищ в нескольких школах Киевского района Одессы.

Фото и видео: «Одесса»

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