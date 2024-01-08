В бою за Украину погиб житель Одесской области Андрей Ишков, светлая ему память

9 октября 2023 года в результате ранений, полученных во время ведения наступательных действий по освобождению страны от российских захватчиков в районе населённого пункта Новопрокоповка в Запорожской области, погиб 27-летний солдат Андрей Ишков.

Об этом сообщает в Facebook Белгород-Днестровская районная государственная администрация.

Андрей был одним из лучших военнослужащих подразделения, служил на передовой. Он выполнял свой долг с высоким мастерством и профессионализмом, не прячась за спинами побратимов.

Земляки — жители Шабовской громады — провели защитника в последний путь 21 октября.

Одесса News сообщала о гибели в октябре 2023 года на фронте 32-летнего жителя села Торосово Затишанской громады в Раздельнянском районе Одесской области Сергея Абрамова.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Белгород-Днестровская райгосадминистрация/Facebook

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