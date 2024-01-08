Жизнь продолжается: на первой неделе нового года в Одесской области родилось 173 малыша

За прошедшую неделю в Одесской области родилось 173 ребёнка.

Об этом сообщает в Telegram председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

Отмечается, что в общем количестве родившихся 80 мальчиков и 93 девочки.

Одесса News информировала, что первым ребёнком, родившимся в Одессе в новом году, стала девочка по имени Мирослава. Она увидела свет 1 января 2024 в 2:30 ночи, в последние минуты затяжной ночной тревоги, в городском роддоме №7.

Фото из Одесского роддома №7/»Одесса»

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