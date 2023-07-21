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Детские творческие коллективы выступят в Одесском Горсаду

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Мы, взрослые, должны делать всё, чтобы у наших детей было детство — учились, развивались, занимались любимым делом и общались со сверстниками.

Поэтому КП «Парки Одессы» систематически организует мероприятия, на которых дети могут демонстрировать своё мастерство и чувствовать дыхание мирной жизни.

22 июля в 15:00 в Городском саду (Ротонда) состоится концерт, в котором принимают участие творческие детские коллективы Одессы и Черноморска.

Мероприятие состоится в рамках художественной акции «С песней к Победе».

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