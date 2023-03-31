В этом году знаменитой одесской Юморине исполняется 50 лет. Этот юбилей приходится на то время, когда Украина дает жёсткий отпор российским оккупантам, поэтому проведение традиционной первоапрельской Юморины отменяется.

В рамках юбилейной даты 1 апреля пройдут такие мероприятия:

13:00 – церемония гашения юбилейной марки и открытие фотовыставки «Юморине – 50» (Горсад, Артгалерея Летнего театра);

14:00 – концерт «С песней к Победе» при участии оркестра Национальной гвардии Украины (Ротонда Городского сада).

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