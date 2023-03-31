Вступительная кампания: регистрация е-кабинетов начнётся 1 июля

Министерство образования и науки обнародовало алгоритм подачи документов для поступления в заведения высшего образования. Ключевым инструментом вступительной кампании остаются электронные кабинеты, регистрация которых начнётся с 1 июля.

Об этом сообщается на сайте МОН.

«Ключевой инструмент вступительной кампании 2023 года – личный электронный кабинет абитуриента. Регистрация личных электронных кабинетов начинается 1 июля 2023 года на вебсайте по адресу. Личные электронные кабинеты абитуриентов работают до 30 ноября», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при регистрации личного электронного кабинета поступающий должен указать: данные документа об образовании; данные сертификата Национального мультипредметного теста (НМТ) или Внешнего независимого оценивания (ВНО); данные документа, удостоверяющего личность.

Также учреждения высшего образования создают консультационные центры на базе приёмной комиссии, где поступающие могут получить помощь при регистрации личного электронного кабинета и подачи заявлений. Поступающие могут обратиться в консультационный центр любого учреждения высшего образования (УВО).

Если поступающий имеет льготы, он должен обратиться к одному из УВО и предоставить документы, подтверждающие право на специальные условия поступления. В МОН подчёркивают, что в 2023 году сохранены все льготы и льготные категории, предусмотренные законами, в частности, для жителей временно оккупированных территорий (ВОТ).

Поступающие, зарегистрированные и находящиеся на ВОТ, смогут проходить все процедуры вступительной кампании дистанционно. Применение льгот для жителей особо опасных территорий будет определено в мае с учётом развития военно-политической ситуации в Украине.

НМТ 2023 года состоится в форме компьютерного онлайн-тестирования по трём предметам: два предмета по основному блоку (украинский язык, математика); один предмет из дополнительного блока (история Украины или иностранный язык, или биология, или физика, или химия) по выбору поступающего. НМТ будет сдаваться абитуриентом в течение одного дня, общая продолжительность тестирования 180 минут, результаты будут известны участнику сразу после его окончания.

Вместо результатов НМТ 2023 можно будет воспользоваться результатами НМТ 2022 или ВНО 2021 или 2020 годов.

Поступающие смогут подать до 20 заявлений в совокупности по всем источникам финансирования и основам поступления, из которых не более пяти заявлений на бюджет.

Для специальностей 221 Стоматология, 222 Медицина, 228 Педиатрия, 22 Здравоохранение конкурсный балл для поступления не может быть меньше 150.

Для специальностей отраслей знаний 08 Право, 28 Публичное управление и администрирование, 29 Международные отношения, специальности 226 Фармация, промышленная фармация – 140 баллов (120 баллов для вступления на контракт).

Также МОН утвердило календарный план организации и проведения в 2023 году национального мультипредметного теста (НМТ). Тестирование будет проходить в две сессии: основная: 5 июня – 23 июня; дополнительная: 11-24 июля. Регистрация для участия в Национальном мультипредметном тесте начнётся 3 апреля и продлится до 3 мая.

Как сообщала Одесса News, вступил в силу приказ Министерства образования и науки от 11 января 2023 года №19, согласно которому учащиеся 4-х и 9-х классов освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации в 2022/2023 учебном году.

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