Когда в Одессе запустят сеть 5G

Первым городом в Украине, где планируют протестировать новую технологию 5G-связи, станет Львов. В случае, если оборудование не будет влиять на работу военных, проект масштабируют на Киев и Одессу.

Об этом пишет «Экономическая правда» (ЭП).

Издание отмечает, что первым городом, где пройдёт тестирование, станет Львов. В случае, если оборудование не будет влиять на работу военных, проект масштабируют на Киев и Одессу.

«Говорить о полноценном запуске сети в упомянутых городах рано. Скорее всего, развёртывание новой технологии будет сначала осуществляться на нескольких базовых станциях, а не будет охватывать весь город», – отметила ЭП.

По словам телекоммуникационного эксперта Романа Химича, развёртывание сети начнется с отдельных локаций, поэтому в местах тестирования пользователи смогут подключиться к сети 5G.

До полномасштабного вторжения России планировалось, что связь 5G в Украине начнут внедрять в 2022 году, но война нарушила эти планы. Запуск 5G на всей территории Украины пока невозможен из-за военного положения.

Кстати, сейчас 5G работает уже более чем в 90 странах. ЕС намерен обеспечить этой технологией все города и главные дороги к 2025 году. Украина адаптирует правила распределения радиочастот, чтобы они соответствовали европейским нормам для дальнейшей евроинтеграции.

1 ноября вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров сообщил, что в Украине стартует пилотный проект по использованию 5G-связи. Он продлится в течение двух лет.

Одесса News информировала, что в ноябре 2019 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, разрешила тестирование 5G в шести украинских городах с 1 декабря 2019 по 31 мая 2020 года, в том числе в Одессе. Планировалось, что территорией демонстрации в Одессе будет магазин продажи ООО «Лайфселл» по адресу: ул.Дерибасовская, 19, 1-й этаж.

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