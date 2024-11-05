В США во вторник, 5 ноября, начались президентские выборы.

Уже стали известны результаты с первого избирательного участка: по данным местных властей, жители посёлка Диксвилл-Нотч, в штате Нью-Гэмпшир, отдали по три голоса за Камалу Гаррис и Дональда Трампа, сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

Как отмечается, свои голоса отдали четверо республиканцев и двое независимых избирателей.

«Посёлок Диксвилл-Нотч первым объявляет свои результаты в день выборов. Его жители традиционно собираются в закрытом отеле ровно в полночь для голосования», — говорится в сообщении.

«Если мы сможем помочь людям понять, что голосование является важной частью их прав как американских граждан, это, вероятно, станет основным нашим достижением», — заявил один из избирателей города Лес Оттен.

Как сообщала Одесса News, замглавы российского Совета нацбезопасности Дмитрий Медведев заявил 3 ноября, что если кандидат в президенты США Дональд Трамп (Республиканская партия) в случае победы на выборах попытается остановить полномасштабную российскую агрессию против Украины, то «может стать новым Джоном Кеннеди» (35-м президентом США, которого убили в 1963 году).

Фото: Jessica Rinaldi/The Boston Globe

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