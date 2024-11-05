Жизнь продолжается: за неделю в Одессе родилось 119 малышей

За прошедшую неделю в Одессе родилось 119 малышей, среди которых одна пара близнецов.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что население Одессы за неделю пополнили 61 мальчик и 58 девочек.

Кстати. 4747 младенцев родились за 9 месяцев 2024 года в медицинских учреждениях Одессы. Население города за это время пополнили 2428 мальчиков и 2319 девочек. Кроме горожан, Одесса гостеприимно приютила и обеспечивает всей необходимой медицинской помощью украинцев, вынужденных покинуть дом из-за войны. За 9 месяцев этого года одесские медики приняли 438 родов у внутриперемещённых женщин.

Одесса News информировала, что на предыдущей неделе в городских медучреждениях Одессы родились 120 малышей, среди которых три двойни, 64 девочки и 56 мальчиков.

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