COVID-19 в Украине: меньше тестировали в субботу — меньше заболевших в воскресенье

За прошедшие сутки в Украине зарегистрирован 6 451 новый случай коронавирусной болезни.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
«6 451 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 14 декабря 2020 года. В частности, заболели 355 детей и 215 медработников», — написал глава Минздрава.
Резкое уменьшение количества заболевших по сравнению с предыдущим днём (9 176, — Ред.) объясняется уменьшением количества проведённых тестирований в выходные дни, о чём министр умалчивает.
По словам Степанова, за сутки протестировано 25 582, в т.ч. методом ПЦР – 20 493, методом ИФА – 5 089 (предыдущие сутки: 33 592 — ПЦР, 7 896 — ИФА).
За сутки госпитализированы 1 895 человек, выздоровели 5 154 человека, в то же время летальных случаев зарегистрировано 93.
За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (605), Одесской (584), Киевской (521), Днепропетровской (461) и Запорожской (440) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев — 91 743 случая;
- Винницкая область — 19 866 случаев;
- Волынская область — 28 246 случаев;
- Днепропетровская область — 49 535 случаев;
- Донецкая область — 29 660 случаев;
- Житомирская область — 34 491 случай;
- Закарпатская область — 26 153 случая;
- Запорожская область — 42 435 случаев;
- Ивано-Франковская область — 40 768 случаев;
- Киевская область — 49 044 случая;
- Кировоградская область — 7 225 случаев;
- Луганская область — 7 929 случаев;
- Львовская область — 53 844 случая;
- Николаевская область — 24 099 случаев;
- Одесская область — 58 283 случая;
- Полтавская область — 29 450 случаев;
- Ривненская область — 36 262 случая;
- Сумская область — 35 968 случаев;
- Тернопольская область — 31 283 случая;
- Харьковская область — 62 428 случаев;
- Херсонская область — 14 207 случаев;
- Хмельницкая область — 34 840 случаев;
- Черкасская область — 31 607 случаев;
- Черновицкая область — 36 889 случаев;
- Черниговская область — 24 411 случаев.
За всё время пандемии в Украине COVID-19 заболело 900 666 человек, из них 506 718 человек уже выздоровели, умерли 15 247 человек, — сообщил министр.
Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Украине зарегистрировано 156 летальных случаев от коронавирусной болезни.