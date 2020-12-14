COVID-19 в Украине: меньше тестировали в субботу — меньше заболевших в воскресенье

За прошедшие сутки в Украине зарегистрирован 6 451 новый случай коронавирусной болезни.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

«6 451 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 14 декабря 2020 года. В частности, заболели 355 детей и 215 медработников», — написал глава Минздрава.

Резкое уменьшение количества заболевших по сравнению с предыдущим днём (9 176, — Ред.) объясняется уменьшением количества проведённых тестирований в выходные дни, о чём министр умалчивает.

По словам Степанова, за сутки протестировано 25 582, в т.ч. методом ПЦР – 20 493, методом ИФА – 5 089 (предыдущие сутки: 33 592 — ПЦР, 7 896 — ИФА).

За сутки госпитализированы 1 895 человек, выздоровели 5 154 человека, в то же время летальных случаев зарегистрировано 93.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (605), Одесской (584), Киевской (521), Днепропетровской (461) и Запорожской (440) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев — 91 743 случая;

— 91 743 случая; Винницкая область — 19 866 случаев;

Волынская область — 28 246 случаев;

Днепропетровская область — 49 535 случаев;

Донецкая область — 29 660 случаев;

Житомирская область — 34 491 случай;

Закарпатская область — 26 153 случая;

Запорожская область — 42 435 случаев;

Ивано-Франковская область — 40 768 случаев;

Киевская область — 49 044 случая;

Кировоградская область — 7 225 случаев;

Луганская область — 7 929 случаев;

Львовская область — 53 844 случая;

Николаевская область — 24 099 случаев;

Одесская область — 58 283 случая;

— 58 283 случая; Полтавская область — 29 450 случаев;

Ривненская область — 36 262 случая;

Сумская область — 35 968 случаев;

Тернопольская область — 31 283 случая;

Харьковская область — 62 428 случаев;

— 62 428 случаев; Херсонская область — 14 207 случаев;

Хмельницкая область — 34 840 случаев;

Черкасская область — 31 607 случаев;

Черновицкая область — 36 889 случаев;

Черниговская область — 24 411 случаев.

За всё время пандемии в Украине COVID-19 заболело 900 666 человек, из них 506 718 человек уже выздоровели, умерли 15 247 человек, — сообщил министр.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Украине зарегистрировано 156 летальных случаев от коронавирусной болезни.