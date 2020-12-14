Медведчук предупредил Зеленского: вакцинация должна быть бесплатной

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук предупредил власти, что предпримет всё возможное, чтобы заставить их после получения противокоронавирусной вакцины проводить вакцинирование жителей Украины бесплатно.

Об этом политик заявил на прямом эфире на телеканале «112».

«Я ведь даже не говорю по поводу цен, какая дешевле, какая дороже, а вопрос в том, что когда эта вакцина всё-таки попадет на территорию Украины, то, я думаю, это будет «план Б»: у нас в нашей партии и в нашей фракции у народных депутатов достаточно высокий юридический потенциал, и когда речь пойдёт о любой вакцине, мы вынудим власть, чтоб она была бесплатной для наших граждан. Власть ее будет закупать, а люди должны её получать бесплатно.

И открою огромный секрет: в соответствии с Конституцией Украины, власть обязана будет делать, и мы это докажем в судах, что эта вакцина и сам процесс вакцинирования должен быть бесплатным. И как бы власть ни крутилась на сковородке, я хочу их предупредить, что мы вынудим их действовать в интересах наших граждан. Не в интересах себя любимых, не в интересах пиара от лукавого, а именно в интересах людей и их здоровья», — подчеркнул Медведчук.

Как сообщала Одесса News, ранее нардеп Медведчук после своих переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным о поставках российской вакцины Спутник V в Украину столкнулся с игнорированием этих договорённостей со стороны властных структур Украины, либо с резкой критикой в свой адрес.