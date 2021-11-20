Где в Одессе в выходные дни можно провакцинироваться

На выходных 20-21 ноября в Одессе будут работать центры вакцинации от COVID-19.
На официальном сайте города обозначены локации таких центров.
Так, в субботу, 20 ноября, и воскресенье, 21 ноября, с 9:00 до 18:00 в Одессе центры массовой вакцинации от COVID-19 будут работать по адресам:
- пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;
- ул. Семёна Палия, 125-Б, ТЦ DEPOt;
- ул. Паустовского, 14, гипермаркет «Эпицентр»;
- ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center;
- пр-т Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center;
- ул. Житомирская, 2, ЦПМСП №10;
- Фонтанская дорога, 30/32, ЦПМСП №3;
- ул. Болгарская, 38, КДЦ ГКБ №1;
- ул. Левитана, 62, ЦПМСП №4 (в здании КДЦ №20);
- пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье»;
- Международный аэропорт «Одесса» (c 10:00 до 17:00).
Сообщается, что в этих центрах в достаточном количестве доступны четыре вакцины: Comirnaty/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и CoronaVac.
Вакцинация проводится бесплатно, при себе нужно иметь паспорт, ИНН и мобильный телефон. При ревакцинации следует взять загранпаспорт для заполнения международного свидетельства о вакцинации.
Как сообщала Одесса News, днями в Одессе открылся ещё один центр массовой вакцинации — на Новосельского, 68, на территории собора Святого Павла Немецкой Евангелистско-лютеранской Церкви (Кирха), работающий по будням (кроме среды) с 9:00 до 18:00 в пасторском доме справа от собора.
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