Где в Одессе в выходные дни можно провакцинироваться

На выходных 20-21 ноября в Одессе будут работать центры вакцинации от COVID-19.

На официальном сайте города обозначены локации таких центров.

Так, в субботу, 20 ноября, и воскресенье, 21 ноября, с 9:00 до 18:00 в Одессе центры массовой вакцинации от COVID-19 будут работать по адресам:

пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;

ул. Семёна Палия, 125-Б, ТЦ DEPOt;

ул. Паустовского, 14, гипермаркет «Эпицентр»;

ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center;

пр-т Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center;

ул. Житомирская, 2, ЦПМСП №10;

Фонтанская дорога, 30/32, ЦПМСП №3;

ул. Болгарская, 38, КДЦ ГКБ №1;

ул. Левитана, 62, ЦПМСП №4 (в здании КДЦ №20);

пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье»;

Международный аэропорт «Одесса» (c 10:00 до 17:00).

Сообщается, что в этих центрах в достаточном количестве доступны четыре вакцины: Comirnaty/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и CoronaVac.

Вакцинация проводится бесплатно, при себе нужно иметь паспорт, ИНН и мобильный телефон. При ревакцинации следует взять загранпаспорт для заполнения международного свидетельства о вакцинации.

Как сообщала Одесса News, днями в Одессе открылся ещё один центр массовой вакцинации — на Новосельского, 68, на территории собора Святого Павла Немецкой Евангелистско-лютеранской Церкви (Кирха), работающий по будням (кроме среды) с 9:00 до 18:00 в пасторском доме справа от собора.

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