Куда пойти в Одессе на выходные 20-21 ноября

Несмотря на пребывание в «красной» карантинной зоне, в Одессе много ивентов, посетив которые, можно с пользой провести свободные от работы дни.

Перед тем, как отправиться в музей или кинотеатр, уточните, какие у них приняты ограничения из-за карантина и запаситесь ковид-сертификатом или отрицательным ПЦР-тестом.

Выбор, как всегда, за Вами!

20 ноября в 18:30 в Оперном театре — «Иоланта». По сюжету события разворачиваются в тихой долине на юге Франции, где живёт слепая дочь короля Прованса Иоланта. Она не знает, что слепа, и весело проводит время с подругами, пока не влюбилась… Участвуют солисты оперы, хор, миманс и оркестр театра. Цена билетов от 50 до 410 грн.

20 ноября в Одесском Доме клоунов феерическая комедия «Ромео и Джульетта» со счастливым концом в исполнении театра «Маски» по одноимённой пьесе Б.Барского. Приходите к 19 часам. Цена билетов от 180 до 350 гривен.

20 ноября спектакль «Я.Люблю.Тебя», на который одесситов и гостей города приглашает Театр на Чайной, — необычный. На сцене не будет литературного текста с художественными оборотами. На сцене — реальные истории живых людей. Спектакль сделан в формате вербатима — разновидность документального театра, где артист ищет персонаж и берёт у него интервью на заданную тему, и потом воплощает на сцене образе персонажа, давшего это интервью. Цена билетов от 75 до 200 грн. Приходите к 19:00. Продолжительность спектакля 80 мин. Используется нецензурная лексика.

20 ноября первый сольный стендап-тур Гурама Амаряна в Украине, в котором он с гордостью расскажет о своих ближневосточных корнях, о детстве на Кавказе и в Сибири, о жизни и переживаниях молодого парня. В концерте «А что люди скажут?!» Гурам разбивает национальные стереотипы, рассуждает о столкновении культур в повседневной жизни. В ходе концерта попытается разобраться, важно ли мнение окружающих людей. Его темы и шутки всегда актуальны и цепляют любого зрителя. Цена билетов от 400 до 950 грн. Приходите к 19:00 в Филармонию.

20-21 ноября в галерее Invogue#Art выставка фотографий и цифровых коллажей Олега Димова “REPEAT”. Эти работы датированы 2012-2021 годами и пропитаны философией спекулятивного реализма. Олег Димов – художник, фотограф. Родился в 1986 году в Балте Одесской области. Окончил ОХУ им. М.Б.Грекова. Работает в концептуальной и минималистической фотографии. Лауреат специальной премии «МУХи/молодые украинские художники 2017». Работы находятся в коллекциях Одесского национального художественного музея, Музея современного искусства Одессы, частных коллекциях в Украине, Германии, Франции. Живёт и работает в Одессе.

21 ноября краевед Александр Бабич приглашает всех, кто интересуется историей Одессы, на свою авторскую пешеходную экскурсию «100 тайн Приморского бульвара». Встреча — у Шахского дворца на бульваре Жванецкого. Запись на экскурсию по телефону: 0674827880. Приходите к 11:00. Стоимость билетов – 250-300 грн взрослый, 150 грн — детский (до 12 лет), дети до 6 лет бесплатно.

21 ноября балет в 2-х действиях «Судьбы» — авторский проект Одесского оперного театра, пример уникального опыта создания спектакля, который смело можно назвать «документальным балетом» — совершенно новым жанром в сфере современного балетного искусства. Автор либретто и хореограф-постановщик, солист театра «Киев Модерн-балет» под руководством Раду Поклитару (2005 — 2015), лауреат международных конкурсов, обладатель премии «Киевская пектораль» (2016) Сергей Кон. Особенностью сюжетной линии балета является то, что истории, представленные в нём, основаны на реальных событиях. Авторская хореография балета решена в современной полистилистической манере с использованием различных танцевальных техник и элементов пантомимы. Продолжительность 1:30 (с антрактом). Приходите в 18.30.

До 21 ноября Музей Блещунова приглашает на выставку живописи Светланы Крыжевской «Берега». На выставке представлены произведения разных периодов – от 1967 года до сегодняшних дней. Главным героем работ художницы являются берега – морские, лиманские, берега реки. Автор видит в них не только географическое явление, но и философский концепт. Берег, в работах Крыжевской – как символ человеческой жизни, дома, отправной точки, из которой мы отправляется в путешествия, чтобы найти новые берега. Музей открыт с 10:30 до 17:30. Обязательно наличие зелёного COVID-сертификата, отрицательный ПЦР-тест или справка о выздоровлении.

До 27 ноября в галерее современного искусства на Лидерсовском бульваре, 5, проходит выставка «Метафизика. Остров», предлагающая переосмыслить местный «миф» о городе юмора и шуток и определить новые концепты туристической дестинации. Ценители одесских пейзажей познакомятся здесь с работами местных художников 60-70-х годов ХХ ст., видевших город не таким, каким его воспринимает курортный турист. Выставка работает с учётом карантинных ограничений со вторника по субботу с 11:00 до 19:00.

До 30 ноября в арт-галерее Летнего театра Одесского городского сада выставка живописи, графики и скульптуры “Живая связь”. Здесь представят свои работы 10 современных художников Одессы и Киева.

В проекте представлены произведения разных школ, стилей и жанров. Вход свободный, при условии соблюдения всех карантинных ограничений.

Уютных выходных! Локдауны временные — искусство вечно!

Фото: Александр Александров/Одесса News

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