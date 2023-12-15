Куда пойти в Одессе на выходных 16-17 декабря

16-17 декабря одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

С 15 декабря Одесский национальный художественный музей возобновил работу после ракетного удара России, произошедшего 5 ноября, когда ракета «Оникс» разорвалась в 10 метрах от здания. Более месяца команда музея наводила порядок в здании для продолжения работы.

График экскурсий на выходных:

• суббота (11:00 – 17:00):

13:00 и 15:00 – экскурсии по гроту (150/75 гривен);

14:00 – сборная экскурсия по выставке Романа и Маргит Сельских «Солнце заката/Sol Occidens» (150/75 гривен);

• воскресенье (11:00 – 17:00):

13:00 и 15:00 – экскурсии по гроту (150/75 гривен);

14:00 – экскурсия циклом выставок «Языки войны» (150/75₴).

Работает музейный магазин, где можно приобрести новогодние календари. Адрес: ул. Софиевская, 5а, через вторые ворота по улице.

16 декабря в Одесском театре музкомедии им. М. Водяного музыкальное событие — концерт «Рождественские истории». Лучшие Рождественские истории (из всемирно известных фильмов) и мировые Рождественские хиты в исполнении профессионального оркестра. Виртуозный дирижёр в полной мере передаст зрителям Рождественскую атмосферу. Прекрасная возможность вспомнить любимую классику и открыть мир симфонической музыки. Особая праздничная атмосфера, улыбки и тёплая ностальгия украсят холодный зимний вечер. Стоимость билетов от 320 гривен. Начало в 17 часов. Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3.

16 декабря зимнюю сказку предлагают актёры Одесского театра юного зрителя. Каждый год Санта-Клаус приносит подарки всем детям. А кто принесёт подарок самому Санте? Приходите к 11 часам на ул. Греческая, 48-а, чтобы узнать это. Стоимость билетов от 200 гривен.

16 декабря в Доме клоунов, где размещается Театр «Маски» — «Одесский Подкидыш» — поистине одесский, весёлый и чуточку печальный спектакль о неунывающих и не перестающих удивлять жителях современной Южной Пальмиры. Приходите к 18:00. Билеты от 180 гривен. Адрес: ул.Ольгиевская, 23.

17 декабря Grandma’s Smuzi в рамках Всеукраинского большого Orchestra Tour даст концерт в помещении Одесской областной филармонии и подарит всем посетителям палитру незабываемых эмоций. Украиноязычная адаптация самых известных рок-хитов мира в сопровождении симфонического оркестра обязательно зажжёт огонь в сердцах поклонников группы и точно не оставит равнодушным никого. Стоимость билетов от 400 гривен. Приходите к 10 часам. Адрес: ул. Бунина, 15.

До 20 декабря в Одесском музее западного и восточного искусства выставка работ Майи Макеевой «Не жизнь, а какой-то сюр». Адрес: улица Пушкинская, 9. Стоимость взрослого билета – 100 гривен, детского – 50 гривен.

До 25 декабря в Одесском Международном культурном центре UNION выставка «Украина – Великобритания: пути сотворчества». Экспозиция представляет работы украинских художников центральной Украины и Юга и их коллег из Великобритании. Здесь представлена графика классиков английской школы Сингглетона и Джиллбенко и современного британского живописца Алана Ланкастера. Большинство работ предоставлены для участия в экспозиции народными, заслуженными художниками Украины, членами Национального союза художников Украины, выполнены в технике масляной живописи. Их объединяет мастерство исполнения и любовь к родной земле. Адрес: ул. Троицкая, 43.

До 1 января галерея ARTODESSA Летнего театра одесского Городского сада приглашает на выставку живописи «Одесса морская». Представлены работы художников из разных городов Украины: Одессы, Киева, Львова, Харькова, Николаева, Черновцов, Луцка. Проект готовился более двух лет. 29 участников представили 49 картин.

До 15 января в Доме Блещунова выставка «Общество потерянных рукавичек», созданная по мотивам книги одесской писательницы Оксаны Масловой. Одесская художница, мультипликатор и иллюстратор Ирина Потапенко создала в книге сказочную атмосферу новогодней Праги, и именно эту атмосферу увидят посетители на выставке. Также представят куклы и инсталляции коллекционеры кукол и игрушек Елена и Сергей Филиппов. Адрес: ул. Польская, 19. Музей работает с четверга по воскресенье с 11:00 до 17:00.

До 21 января в Одесском музее западного и восточного искусства выставка художников Сергея Белика, Олега Димова и Дмитрия Евсеева “Paradise Lost”. Внешне “понятные”, реалистичные образы скрывают философские и богословские идеи авторов. Работы наполнены неожиданными сюжетами и деталями, каждые из которых не случайны. Выставка открыта ежедневно, кроме среды, с 12 до 17 часов. Адрес: ул.Пушкинская, 9. Стоимость билета – 100 грн.

Уютных мирных выходных!

Главное фото: Ольга Черненко/Одесса News

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