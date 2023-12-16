Минобороны Эстонии: Украина может победить в войне в течение трёх лет

Украина может победить Россию в войне при помощи Запада в течение трёх лет или меньше.

Об этом заявили в министерстве обороны Эстонии 13 декабря, пишет издание ГОРДОН.

В публикации отмечается, что победа Украины и поражение России в этой войне достижимы.

«Фактически эту войну можно выиграть в течение следующих трёх лет или меньше, корректируя и увеличивая военное производство евроатлантического сообщества и помощь Украине, а также углубляя уровень истощения России», – пишет ведомство.

Обновлённая стратегия обеспечения Вооружённых сил Украины необходимой подготовкой и военной техникой создаст условия для разгрома России, заявили в министерстве.

В публикации отмечается, что, благодаря высокому боевому духу Украины, беспрецедентному военно-технологическому преимуществу и ресурсам трансатлантического сообщества, победа Украины будет стоить «небольшую часть цены» по сравнению с альтернативными последствиями.

По мнению министерства, ускоренные масштабные инвестиции в оборонно-промышленное производство для Украины будут способствовать укреплению авторитета, способности и готовности НАТО обеспечивать сдерживание и защиту Альянса.

Победу Украины в войне и поражение России в министерстве назвали единственным возможным первым шагом на пути к процветанию Украины как нового члена Европейского союза и НАТО.

Как информировала Одесса News, по мнению главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака, отсрочка предоставления Киеву американской помощи была бы чревата опасностью того, что Украина проиграет войну с Россией.

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