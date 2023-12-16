661 день войны: Генштаб сообщил о новостях с фронта

Начались 661-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины. Противник продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.

По информации Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 16 декабря, за прошедшие сутки произошло 96 боевых столкновений. Всего враг нанёс 2 ракетных и 23 авиационных удара, совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 31 БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами ПВО уничтожено 30 ударных дронов.

В зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск (ОСГВ) ситуация следующая:

ОСГВ «Север»: на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах;

ОСГВ «Хортица»: на Купянском, Лиманском, Бахмутском направлениях украинские защитники отбивают атаки врага. Силы обороны Украины продолжают наносить врагу урон в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах;

ОСГВ «Таврия»: на Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. На Марьинском направлении Силы обороны удерживают врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой, отражают атаки на Шахтёрском и Запорожском направлениях. В то же время, на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта;

ОСГВ «Одесса»: на Херсонском направлении украинские защитники удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также за прошедшие сутки противовоздушной обороной уничтожена 1 управляемая ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов противника.

Как сообщала Одесса News, по словам Командующего Объединённых сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева во всей Северной операционной зоне на наиболее опасных направлениях оборудуются рубежи и позиции первой и второй полос обороны.

На главном фото Александр – воин радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого, солдат, механик взвода материального обеспечения. В ночь на 14 декабря в Одесской области уничтожил вражеский беспилотник «Shahed-136» из пулемёта ДШК.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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