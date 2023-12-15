660 дней войны: на юге ВСУ уничтожили «Муром-М» и 2 РЭС «Аистёнок» врага

Начались 660-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины.

На юге за минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили вражеский комплекс видеонаблюдения «Муром-М» и две радиолокационные станции «Аистёнок», 4 единицы автобронетехники, 3 наблюдательных пункта, пункт управления БпЛА и хранилище вооружения и военной техники,- об этом Силы обороны юга сообщают в Теlegram.

По данным Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 15 декабря, за прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также, за прошедшие сутки наши защитники уничтожили 1 аэробалистическую ракету Х-47М «Кинжал».

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления и 2 склада боеприпасов противника.

За прошедшие сутки произошло 110 боевых столкновений. Всего враг нанёс 4 ракетных и 50 авиационных ударов, совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив зенитную управляемую ракету С-300 и 14 БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены все ударные дроны.

В зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск (ОСГВ) ситуация следующая:

ОСГВ «Север»: на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области. По словам Командующего Объединённых сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергей Наева, в Черниговской области, как и во всей Северной операционной зоне, ситуация стабильная и контролируемая. Однако на наиболее опасных направлениях полным ходом оборудуются рубежи и позиции первой и второй полос оборон;

ОСГВ «Хортица»: на Купянском, Лиманском, Бахмутском направлениях украинские защитники отбивают атаки врага;

ОСГВ «Таврия»: на Авдеевском направлении наши бойцы продолжают сдерживать рвущегося к Авдеевке врага, отражают атаки на Марьинском и Запорожском направлениях. На Шахтёрском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вёл. На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта;

Марьинка

ОСГВ «Одесса»: на Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Как сообщала Одесса News, по словам Командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского, российские оккупационные войска наступают по всему фронту на востоке Украины.

На главном фото боец 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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