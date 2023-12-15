Евросовет принял решение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

На саммите 14 декабря лидеры Евросоюза договорились начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС, а Грузии предоставить статус кандидата.

Об этом сообщил в X (Twitter) президент Евросовета Шарль Мишель.

«Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы. Европейский совет предоставил Грузии статус кандидата», – сказано в сообщении.

Кроме того, Мишель отметил, что ЕС начнёт переговоры с Боснией и Герцеговиной о вступлении в Союз, «как только будет достигнута необходимая степень соответствия критериям членства». Евросовет предложил Еврокомиссии к марту представить отчёт, чтобы принять решение об этом.

«Ясный сигнал надежды для их народов и для нашего континента», – подытожил президент Евросовета.

Для справки. Украина активизировала сотрудничество с Европейским союзом в 2014 году после победы Революции достоинства. В том же году Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объёме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплён в Конституции с февраля 2019 года.

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова. 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз. 23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидатов.

8 ноября Еврокомиссия обнародовала отчёт, в котором рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС. В тот же день Зеленский подписал указ о подготовке к переговорам о вступлении Украины в ЕС, поручив Кабмину обеспечить завершение выполнения рекомендаций ЕК, представленных в отчёте.

По данным СМИ, в ЕС рассматривали возможность отложить решение о начале переговоров по вступлению Украины на март 2024 года из-за сопротивления Венгрии и отсутствия единства в Евросоюзе.

Однако 12 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что угроза того, что Венгрия в принципе выступает против членства Украины в ЕС, снята.

13 декабря во время выступления в Европарламенте Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина практически полностью выполнила рекомендации ЕК.

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