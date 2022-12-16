Босния и Герцеговина получила статус кандидата в члены ЕС

Европейский совет одобрил выводы Совета ЕС от 13 декабря о предоставлении Боснии и Герцеговине статуса страны – кандидата в члены Евросоюза.

Об этом 15 декабря в Twitter сообщил пресс-секретарь председателя Евросовета Баренд Лейтс, — пишет издание ГОРДОН.

«Сегодняшним решением мы даём надежду народу Боснии и Герцеговины, как дали надежду народам Украины и Молдовы несколько месяцев назад, – прокомментировал решение премьер-министр Словении Роберт Голоб, его цитирует сайт правительства страны. – Это послание народу Боснии и Герцеговины о том, что его будущее связано с нашим общим европейским домом».

Решение Евросовета приветствовал в Twitter комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи.

«Это историческое решение! Будущее Боснии и Герцеговины – в ЕС», – написал он.

Для справки. Босния и Герцеговина подписала Соглашение о сближении отношений с ЕС в 2008 году, его окончательно ратифицировали только в январе 2015 года.

В 2016 году Босния и Герцеговина официально обратилась с заявкой о вступлении в Евросоюз. В ЕС тогда ответили, что страна ещё не до конца выполнила ряд условий, поставленных перед ней европейскими структурами. Речь шла о реформах в экономике, социальной системе и системе правосудия, а также структуры государственного управления.

Предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата в члены ЕС на встрече лидеров Евросоюза в июне 2022 года инициировал премьер-министр Словении Голоб.

В октябре Европейская комиссия предложила государствам-членам объявить Боснию и Герцеговину страной – кандидатом на членство в ЕС.

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