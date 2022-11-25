Миссия ЕС поможет Одесской прокуратуре в расследовании военных преступлений

В прокуратуре состоялась встреча руководства Одесской областной прокуратуры с исполняющим обязанности начальника регионального представительства Консультативной миссии Европейского Союза в Одессе Георгиосом Покасом и экспертами по расследованию и поддержке обвинения в делах о совершении международных и военных преступлений.

Об этом сообщает Одесская облпрокуратура.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы обеспечения ответственности за военные преступления и преступления, совершённые в контексте вооружённого нападения России на Украину.

Кроме того, во время встречи речь шла об организации работы по выявлению, фиксации, сохранению доказательств российской агрессии и нарушению норм международного гуманитарного права.

«По результатам встречи договорились о дальнейшем сотрудничестве, определили пути оказания международной поддержки в расследовании военных преступлений, в том числе, оказания экспертной помощи и проведения учебных тренингов», — говорится в сообщении.

Фото: Одесская облпрокуратура

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