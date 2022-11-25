Первые леди Украины и Турции договорились об эвакуации 2-х одесских детдомов

Первая леди Украины Елена Зеленская договорилась с супругой президента Турции Эмине Эрдоган об эвакуации двух детских домов из Одесской области.

Об этом жена главы Украинского государства рассказала в интервью русской службе BBC.

«Сейчас с госпожой Эмине Эрдоган мы договорились об эвакуации двух детских домов из Одесской области. Очень маленькие дети до трёх лет, которым небезопасно сейчас быть в Украине. И уже, я думаю, через пару недель они поедут в Турцию», – сказала Зеленская.

В то же время первая леди подчеркнула, что не чувствует усталости от российско-украинской войны среди своих коллег. Она высказала благодарность за то, что они все понимают, что война в Украине – это глобальная война, война мировоззрений.

«Тут каждый выбирает, с кем он. И они со мной. Они с нами. Все мои коллеги по саммиту (Саммит первых леди и джентльменов – ред.), мы много чего делаем вместе. И, честно говоря, у нас уже сложился с некоторыми из них такой тесный контакт, что мы можем во время встречи пропускать формальные десять минут на приветствия – и сразу начинать говорить о наших проектах», – добавила Зеленская.

Она уточнила, что развиваются очень много проектов – гуманитарная помощь, эвакуация детей из Украины. В этом контексте первая леди рассказала, что с первых дней войны началась эвакуация детей с онкологическими заболеваниями. Зеленская подчеркнула, что в этом вопросе огромную роль сыграли её коллеги из других стран – жена президента Польши Агата Дуда, супруга президента Франции Брижит Макрон и первая леди Германии Эльке Буденбендер.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года Одесский городской голова Геннадий Труханов провёл группу малышей Дома ребёнка №3 в безопасный город — Анкару (Турция).

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