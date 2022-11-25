На взятке пойман очередной одесский чиновник

На взятке разоблачён начальник одного из районных отделов государственной исполнительной службы в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что прокуроры Доброславской окружной прокуратуры совместно с сотрудниками Управления СБУ в Одесской области задержали начальника одного из районных отделов государственной исполнительной службы Южного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Одесса) при извлечении неправомерной выгоды.

По данным следствия, руководитель отдела наладил противоправную схему по систематическому получению взяток от сторон исполнительного производства за быстрое исполнение решений суда без открытия производства и уплаты в бюджет 10% исполнительного сбора.

«За ускорение выполнения решения суда о взыскании 20 тыс долл. США долга чиновник предложил решить вопрос с должником за 3% от суммы. Так, подозреваемый стал склонять истца не предъявлять исполнительный документ, ведь в случае возврата долга на исполнение решения суда, он получит деньги в гривне, что не выгодно. Кроме того, должник, скорее всего, будет обжаловать действия госисполнителей и решение суда, что значительно затянет процесс возврата долга по срокам. После получения взятки чиновник был задержан на его рабочем месте», — говорится в сообщении.

В настоящее время задержанному доложено о подозрении и решаются вопросы по избранию меры пресечения и отстранению от занимаемой должности.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года в Одессе стражи порядка задержали государственного исполнителя по подозрению в получении неправомерной выгоды.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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