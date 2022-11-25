Украинцы за границей могут получить больничные и декретные

Украинские работники, находящиеся в эвакуации за границей, имеют право на пособие от Фонда социального страхования Украины (ФССУ).

Об этом пресс-служба ФССУ сообщает в Теlegram.

«Несмотря на вынужденную эвакуацию за границу, украинские работники не теряют своё право на социальную защиту и обеспечиваются пособиями от Фонда социального страхования Украины. В частности, для застрахованных лиц, выехавших за границу из-за войны, ФССУ финансирует больничные и декретные пособия», — говорится в сообщении.

Чтобы получить больничный или помощь от ФССУ, следует обратиться за медицинской помощью к врачу по месту нахождения. Созданный им документ, который подтвердит факт нетрудоспособности, будет являться основанием для дальнейшего документального оформления листка временной нетрудоспособности.

Как сообщала Одесса News, с 1 января 2023 года все полномочия по выплатам, которые администрирует Фонд социального страхования, перейдут к Пенсионному фонду. Верховная Рада приняла новую редакцию закона об общеобязательном государственном социальном страховании, которым предусмотрено присоединение Фонда социального страхования к Пенсионному фонду.

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