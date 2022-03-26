В Одессу продолжают прибывать эвакуационные автобусы из Николаева

25 марта в Одессу прибыли ещё 8 эвакуационных автобусов из Николаева.

По сообщению на официальном сайте города, в восьми прибывших автобусах было более 350 человек.

«С первых дней работы по эвакуации людей из Николаева в административном корпусе одесского железнодорожного вокзала было организовано дополнительно 500 мест для размещения, оказывается вся необходимая помощь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за период военных действий на территории Украины (с 24 февраля) через Одессу было эвакуировано более 150 тысяч человек. Большая часть эвакуировавшихся отправились дальше в направлении западной части Украины.

Тем, кто принял решение оставаться в Одессе, предоставляется помощь в размещении.



Как сообщала Одесса News, Одесский городской голова Геннадий Труханов 25 марта побывал на железнодорожном вокзале и встретился с руководством АО «Укрзализныця» и Одесской железной дороги.

Видео: «Одесса»

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